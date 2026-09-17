Incendio en Itchimbía fue controlado tras labores durante la madrugada

El Municipio de Quito informó este jueves 17 de septiembre que el incendio forestal registrado en el sector de Itchimbía se encuentra controlado, aunque las labores continúan debido a la existencia de puntos calientes.





El Cuerpo de Bomberos de Quito permaneció desplegado durante toda la madrugada en La Vicentina e Itchimbía. Durante la mañana inició descargas de agua desde un helicóptero y mantiene monitoreo con aeronaves no tripuladas para identificar zonas que todavía requieren atención.









Durante la emergencia del miércoles, una persona fue aprehendida luego de ser observada saliendo de la montaña. El alcalde Pabel Muñoz informó que, al momento de la detención, llevaba tres cajas de fósforos. El caso quedó en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.





La Secretaría de Ambiente mantiene el monitoreo de la calidad del aire mediante la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire. Con corte a las 06h20, no se identificaban zonas priorizadas por posible presencia de humo, aunque podía persistir olor residual en algunos sectores.





La Secretaría de Salud recomendó utilizar mascarilla y mantener puertas y ventanas cerradas ante presencia de humo, olor a quemado o ceniza. También pidió reducir las actividades al aire libre y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.





Como parte de la respuesta municipal, EMGIRS EP y EPMAPS mantienen nueve tanqueros para abastecer a Bomberos y revisar hidrantes. El Patronato San José también brindó atención primaria y entregó mascarillas a la población del sector.





El Municipio pidió además circular con precaución por la avenida Velasco Ibarra, donde el carril derecho permanece cerrado en sentido sur-norte, y recomendó disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y facilitar el paso de las unidades de emergencia.





El Parque Metropolitano Itchimbía permanece cerrado este jueves como medida preventiva, mientras se realizan evaluaciones del ecosistema, la calidad del aire y la estabilidad del suelo.