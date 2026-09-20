Incendio en Casitagua no cede y el humo se extiende hacia zonas urbanas de Quito

El incendio forestal registrado en la zona de Pomasqui-Casitagua continúa activo, mientras equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito y entidades municipales mantienen las labores de control, monitoreo y atención a la población.

Según el comunicado emitido este 19 de septiembre, los vientos están desplazando el humo hacia sectores urbanos del norte y centro-norte de Quito.

Se reporta presencia de humo en Belisario, Cotocollao, Kennedy, La Luz y El Bosque. En estas zonas, las autoridades recomendaron reducir temporalmente la exposición, especialmente si se percibe olor a quemado o ceniza.

La Secretaría de Ambiente informó que el Índice de Calidad del Aire se ubicó en 55, correspondiente a una condición aceptable. Sin embargo, advirtió que la dispersión del humo puede variar según la dirección y velocidad del viento.

Entre las recomendaciones constan utilizar mascarilla, proteger los ojos, mantenerse hidratado, cerrar puertas y ventanas y reducir actividades al aire libre.

También se pidió circular con precaución por la avenida Manuel Córdova Galarza, calle De los Narcisos, prolongación de la avenida Simón Bolívar y accesos a Pusuquí Chico Alto y Casitagua.

El Municipio recordó además que las quemas a cielo abierto están prohibidas y señaló que mantendrá activadas las acciones de respuesta mientras continúe la emergencia.