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Colegio Médico del Guayas rechaza declaraciones de Noboa sobre prescripción de medicamentos

El gremio cuestionó que el presidente atribuyera a ciertos médicos la receta deliberada de medicinas sin stock y sostuvo que el problema de abastecimiento corresponde a la gestión estatal.

Redacción de Ecuadorinmediato
Medicamentos



El Colegio Médico Provincial del Guayas (Comeprog) rechazó las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre médicos que, según afirmó el mandatario, prescriben deliberadamente medicamentos que no existen en stock para favorecer a determinados laboratorios.


En un pronunciamiento, el gremio sostuvo que no todos los medicamentos pueden ser sustituidos indistintamente y cuestionó la idea de que un profesional pueda cambiar una prescripción únicamente porque otro producto esté disponible.


El Comeprog recordó además varios anuncios realizados por el Gobierno sobre compras de medicamentos desde 2025 y señaló que, según datos oficiales citados por la organización, el abastecimiento hospitalario llegó al 55 % al cierre de agosto.


El gremio afirmó que la responsabilidad de comprar, abastecer y garantizar los medicamentos corresponde al Estado y rechazó que esa responsabilidad recaiga sobre médicos o pacientes.


Finalmente, llamó a los profesionales de la salud a dejar constancia de los casos de desabastecimiento y exigir a las autoridades la provisión de medicamentos.


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