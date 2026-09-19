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Fernando Bastias cuestiona declaraciones sobre pescadores ecuatorianos interceptados en altamar

El abogado criticó los pronunciamientos del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea sobre los pescadores que denunciaron tortura, desaparición forzada, incomunicación y privación ilegal de la libertad.

Redacción de Ecuadorinmediato
Pescadores atacados por fuerzas estadounidenses

El abogado Fernando Bastias cuestionó las declaraciones emitidas en torno a los pescadores ecuatorianos interceptados en altamar y sostuvo que se intenta minimizar la gravedad de las denuncias presentadas por las víctimas.


Bastias criticó al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por afirmar que los pescadores habrían estado vinculados con actividades ilícitas. Según el abogado, no existe información pública que demuestre que las personas interceptadas estuvieran cometiendo un delito.


También cuestionó por qué fueron destruidas las embarcaciones, al considerar que podían constituir elementos para determinar qué transportaban, cuál era su ruta y si existía alguna actividad ilegal.


El abogado se refirió además a la intervención de la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, a quien reprochó haber planteado preguntas sobre posibles antecedentes ilícitos de los pescadores durante la comparecencia de su defensa.


Bastias sostuvo que la existencia de delitos en altamar no demuestra que estos pescadores hayan cometido alguno y afirmó que aquello tampoco justificaría las denuncias de tortura, desaparición, incomunicación o privación ilegal de la libertad.


Finalmente, señaló que las eventuales responsabilidades de quienes hayan ejecutado, autorizado, facilitado o encubierto violaciones de derechos deberán ser determinadas por la justicia.


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