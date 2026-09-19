ERFEN advierte más del 90% de probabilidad de que El Niño alcance intensidad muy fuerte a finales de 2026

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) informó que El Niño se encuentra declarado en Ecuador y que las condiciones cálidas asociadas al evento continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial.

Según el resumen técnico del 17 de septiembre, los principales centros internacionales estiman una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

El reporte señala que la temperatura superficial del mar presenta anomalías de hasta +2,9 °C en la región Niño 3.4 y de +4,5 °C en la región Niño 1+2, frente a Ecuador y Perú, donde se concentra el mayor calentamiento.

Entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre se prevén mayores precipitaciones en el norte e interior del Litoral, además de lluvias más intensas en la Amazonía hacia finales de septiembre.

Durante ese periodo también se espera un incremento progresivo de los caudales de los ríos del norte e interior del Litoral, con aumentos puntuales en sectores de la región Interandina y Amazónica.

El ERFEN indicó además que las condiciones cálidas y el nivel del mar por encima de lo normal persistirían frente a las costas ecuatorianas. La magnitud y distribución de las lluvias dependerán de la evolución de la interacción entre el océano y la atmósfera durante la próxima estación lluviosa.