Frente de Defensa Petrolero cuestiona incremento de reservas anunciado para el campo Sacha

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FDPE) cuestionó el incremento de reservas anunciado para el campo Sacha y sostuvo que los datos presentados por Petroecuador requieren una revisión técnica adicional.





En un pronunciamiento del 18 de septiembre, la organización señaló que su análisis se basa en información oficial de Petroecuador, en la certificación de reservas de NSAI de 2022 y en el informe final de GLJ Ltd. de febrero de 2026.





Según el FDPE, la comparación entre ambas certificaciones muestra un incremento de las reservas 3P de 374,75 millones a 653,34 millones de barriles, equivalente a una variación de 74,3%.





Sin embargo, la organización sostiene que ese crecimiento se explicaría principalmente por un aumento del factor de recobro aplicado al campo y por una reclasificación de reservas, y no por el descubrimiento de nuevas zonas con petróleo.





El documento también cuestiona que la justificación del incremento se apoye en resultados esperados de proyectos de recuperación secundaria mediante inyección de agua, sin que, a criterio del FDPE, se hayan presentado suficientes datos técnicos que permitan comprobar esos resultados.





Además, señala que el factor de recuperación 3P habría pasado de 27% en 2022 a 32,73% en 2026.





Como conclusión, el Frente sostiene que el estudio de certificación de 2026 no debería ser tomado como referencia definitiva para la continuidad del desarrollo del campo sin una revisión adicional bajo los lineamientos técnicos que menciona en su pronunciamiento.



