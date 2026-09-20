123 bomberos combaten durante la noche el incendio del Casitagua
Durante la noche del sábado 19 de septiembre, Pabel Muñoz informó que el incendio se reactivó por las ráfagas de viento y que durante la jornada se registraron 21 quemas de desechos, cuatro de las cuales terminaron en incendios.
El incendio forestal del Casitagua mantuvo un amplio operativo durante la noche del sábado 19 de septiembre, con 123 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito y 30 unidades de combate desplegadas en la zona.
El alcalde Pabel Muñoz informó que el fuego se reactivó con fuerza durante la tarde debido a las ráfagas y cambios en la dirección del viento. Añadió que el terreno escarpado y las condiciones climáticas continúan complicando las labores.
Al operativo se suma personal de Seguridad y Gestión de Riesgos, Salud, Patronato San José, Ambiente, Bienestar Animal y guardabosques del FONAG, además del apoyo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Muñoz indicó que durante la jornada se registraron 21 quemas de desechos y que cuatro de ellas terminaron convirtiéndose en incendios.
También informó que en la mañana fue liquidado rápidamente un incendio provocado en las faldas del Pichincha y calificó como “criminales” estas acciones.
El alcalde pidió además que no se vuelen drones particulares en las zonas de los incendios, debido a que pueden interferir con las operaciones y poner en riesgo a las aeronaves que realizan descargas de agua.
Ante la presencia de humo, recomendó utilizar mascarilla, cerrar puertas y ventanas y proteger especialmente a niños y adultos mayores.