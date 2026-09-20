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Golpe a Los Choneros en Manta: Policía decomisa 2,93 toneladas de cocaína

La droga fue localizada en dos intervenciones ejecutadas en Pacoche-Ligüiqui. La Policía Nacional informó que el decomiso representa una afectación económica de USD 87,9 millones.

Redacción de Ecuadorinmediato
operativo Policía

La Policía Nacional incautó 2,93 toneladas de cocaína durante dos intervenciones realizadas en Pacoche-Ligüiqui, en Manta, provincia de Manabí.


La sustancia estaba distribuida en 2.593 paquetes almacenados en 97 sacos de yute. Según la institución, el decomiso equivale a 29.300.900 dosis.


La Policía informó que la operación representa una afectación económica de USD 87.902.700 a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.


Tras el operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, dirigió un mensaje a Los Choneros y afirmó que la Policía encontró una de sus “caletas”.


“No solamente agarramos a los cabecillas, no solamente debilitamos tus estructuras, no solamente incautamos tus bienes, sino que ahora Policía Nacional encontró tus caletas”, manifestó.


Reimberg sostuvo además que las operaciones continúan en Manabí y cerró su mensaje con la frase: “El tiempo aquí se te acabó”.

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