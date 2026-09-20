Golpe a Los Choneros en Manta: Policía decomisa 2,93 toneladas de cocaína
La droga fue localizada en dos intervenciones ejecutadas en Pacoche-Ligüiqui. La Policía Nacional informó que el decomiso representa una afectación económica de USD 87,9 millones.
La Policía Nacional incautó 2,93 toneladas de cocaína durante dos intervenciones realizadas en Pacoche-Ligüiqui, en Manta, provincia de Manabí.
La sustancia estaba distribuida en 2.593 paquetes almacenados en 97 sacos de yute. Según la institución, el decomiso equivale a 29.300.900 dosis.
La Policía informó que la operación representa una afectación económica de USD 87.902.700 a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
Tras el operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, dirigió un mensaje a Los Choneros y afirmó que la Policía encontró una de sus “caletas”.
“No solamente agarramos a los cabecillas, no solamente debilitamos tus estructuras, no solamente incautamos tus bienes, sino que ahora Policía Nacional encontró tus caletas”, manifestó.
Reimberg sostuvo además que las operaciones continúan en Manabí y cerró su mensaje con la frase: “El tiempo aquí se te acabó”.