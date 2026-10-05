Inamhi prevé menos lluvias en el Austro y Quito y mayor intensidad en la Costa

El Inamhi prevé una disminución significativa de las lluvias durante esta semana en el Austro y precipitaciones de menor intensidad en Quito. En la Costa, en cambio, se esperan lluvias considerables que podrían intensificarse entre miércoles y jueves, explicó Javier Macas, de la institución.





En el Austro, donde se encuentran Paute y Mazar, Macas explicó que las precipitaciones reciben influencia de la cuenca amazónica, que ha presentado eventos esporádicos. Durante los próximos días, las lluvias se concentrarían en ciertos sectores de la cordillera y podrían retomar entre el 9 y el 10 de octubre, aunque sin mantenerse de forma sostenida.





Para Quito, anticipó mañanas soleadas, cielo poco nuboso y elevada radiación y temperatura. Las lluvias no desaparecerán, pero se concentrarán en el occidente y sur de la capital, así como en el noroccidente de Pichincha, con cantidades relativamente menores.





Macas informó que se estimaron unos 66 milímetros de precipitación en una estación de El Bosque. Calificó ese registro como “extremadamente alto”, pues supera la mitad de los 110 milímetros que habitualmente se registran durante todo octubre en la capital.





Explicó que estos eventos suelen presentarse en los primeros días del mes por el incremento de humedad, en condiciones conocidas como el cordonazo de San Francisco. Sin embargo, sostuvo que este año la precipitación fue significativamente mayor y que la humedad proveniente del norte del Litoral intensificó las lluvias en el norte de Quito.





En Esmeraldas, Santo Domingo, el norte de Manabí, Los Ríos y parte del Guayas continuarán las precipitaciones considerables. Macas advirtió que su intensificación entre miércoles y jueves podría generar deslizamientos, inundaciones y desbordamientos de cuerpos de agua.





También expresó preocupación por noviembre, que suele ser un mes más lluvioso. Explicó que las condiciones atmosféricas podrían acoplarse más a las condiciones oceánicas presentes en la Costa.



