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Inamhi prevé lluvias y probable caída de granizo en Quito este domingo

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas ocasionales durante la tarde y noche. En el noroccidente de Pichincha tendrán mayor intensidad y persistencia.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvias

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias con tormentas ocasionales y probable caída de granizo en Quito para la tarde y noche de este domingo 11 de octubre.


El pronóstico contempla cielo parcialmente nublado a nublado durante el día. Para la tarde se esperan lluvias con tormentas dispersas y temperaturas máximas de entre 19 y 24 grados centígrados en la capital. El nivel de radiación ultravioleta será muy alto.


Durante la noche, Quito tendrá cielo nublado, lluvias y lloviznas. Para la madrugada del lunes 12 de octubre se prevén lloviznas dispersas y temperaturas mínimas de entre 6 y 11 grados.

El Inamhi indicó que las precipitaciones tendrán mayor intensidad y persistencia en el noroccidente de Pichincha. El mapa de pronóstico incluye lluvias en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, con tormentas previstas también durante la noche.

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