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Inamhi prevé lluvias más intensas el 30 y 31 de octubre y riesgo de crecidas de ríos

El pronóstico estará vigente desde las 13:00 de este jueves 29 de octubre hasta las 23:00 del 1 de noviembre, con posibles afectaciones en viviendas, negocios y vías.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvias

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias y tormentas en distintas regiones del Ecuador, con mayor intensidad durante el 30 y 31 de octubre.


En el Litoral, las precipitaciones más intensas se concentrarán en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí y Santa Elena. En las zonas clasificadas con nivel muy alto, los acumulados diarios podrían alcanzar entre 42 y 120 milímetros.


En la región Interandina, el pronóstico ubica la mayor intensidad en sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.


El Inamhi informó sobre el riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, El Oro y la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. Los mapas también identifican zonas con probabilidad de deslizamientos.


Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla. Durante las tormentas también podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.


En la Amazonía se esperan eventos ocasionales de intensidad moderada en las estribaciones de la cordillera. Para Galápagos se prevén lluvias leves, con eventos puntuales de alta intensidad en la isla Isabela.


El instituto actualizará la información el 1 de noviembre debido a la continuidad prevista de lluvias intensas en las mismas regiones.

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