Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio desde este 12 de noviembre

Desde este jueves, el galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta USD 3,124 y el de diésel prémium, USD 3,063, según la tabla de la ARCH.





Hasta el 11 de noviembre, los precios eran USD 3,175 para la Extra y Ecopaís, y USD 3,113 para el diésel prémium.





El presidente Daniel Noboa había anunciado el 9 de noviembre que los tres combustibles bajarían cinco centavos por galón desde el día 12.



