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Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio desde este 12 de noviembre

La ARCH fijó los nuevos valores por galón para el período que termina el 11 de diciembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
gasolinas ecuador

Desde este jueves, el galón de gasolina Extra y Ecopaís cuesta USD 3,124 y el de diésel prémium, USD 3,063, según la tabla de la ARCH.


Hasta el 11 de noviembre, los precios eran USD 3,175 para la Extra y Ecopaís, y USD 3,113 para el diésel prémium.


El presidente Daniel Noboa había anunciado el 9 de noviembre que los tres combustibles bajarían cinco centavos por galón desde el día 12.


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