El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronostica lluvias para este viernes 27 de noviembre, principalmente durante la tarde en las regiones Costa y Sierra. El organismo advierte que los horarios indicados corresponden a los momentos de mayor intensidad; en el resto del día, las precipitaciones podrían ser más débiles o no presentarse.





En la Costa se esperan lluvias fuertes en Eloy Alfaro, en Esmeraldas; en varios cantones de Guayas; en Baba, Babahoyo, Montalvo y Urdaneta, en Los Ríos; y en Bolívar, Junín, Manga del Cura, Pichincha y Santa Ana, en Manabí. En esta última provincia, el pronóstico rige para la mañana y la tarde. En otros sectores de estas provincias se prevén lluvias moderadas o lloviznas.





En la Sierra, el INAMHI prevé lluvias fuertes en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; La Troncal, en Cañar; Cumandá, en Chimborazo; y Las Golondrinas, en Imbabura. Para Quito y otros cantones de Pichincha se pronostican lluvias moderadas, mientras que en Rumiñahui se esperan lloviznas. En el resto de las provincias de la región también se prevén lluvias moderadas o lloviznas en localidades específicas.





En la Amazonía se esperan lluvias moderadas en sectores de Morona Santiago, Orellana y Pastaza, y lloviznas en localidades de Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. En Galápagos, el pronóstico señala lluvias moderadas durante el final de la tarde.