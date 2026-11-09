12 fallecidos y más de 43.000 personas afectadas por Fenómeno de El Niño

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Tecnología y presidente del COE Nacional, reportó 12 personas fallecidas, 43.125 afectadas y aproximadamente 14.000 damnificadas por las lluvias. El funcionario añadió que se registran 13.743 viviendas afectadas y 52 completamente destruidas.





Luque también informó daños en 28 puentes y 27 kilómetros de vías. Aclaró que estas cifras incluyen infraestructura de la red vial estatal, provincial y secundaria, con afectaciones de distinta magnitud.





El ministro afirmó que las lluvias han superado la capacidad de los sistemas de drenaje en sectores urbanos de Milagro, Guayaquil y Santa Cruz, en Galápagos. Sobre el sector La Cascada, en Santa Cruz, sostuvo que carece de un sistema de aguas lluvias y cuestionó que se hayan autorizado construcciones en una zona vulnerable.





En materia vial, Luque dijo que se trasladó un puente Bailey desde Chimborazo hacia Esmeraldas y que se instaló una estructura provisional tras la falla de un estribo. También reportó trabajos de protección en otro puente, en San José, y disponibilidad de maquinaria permanente para atender cierres en la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme.





Respecto de la vía Alóag–Santo Domingo, el funcionario cuestionó su administración y afirmó que el modelo de delegación a las prefecturas “no ha funcionado”, por dificultades económicas o falta de capacidad operativa para responder con agilidad.





Luque sostuvo que la respuesta de los gobiernos autónomos descentralizados ha sido efectiva en algunos casos y en otros no, aunque evitó identificarlos. Afirmó que el Gobierno mantendrá la coordinación con las autoridades locales para atender las emergencias.





El presidente del COE Nacional pidió a los municipios reforzar la limpieza de alcantarillas, canales y sistemas de drenaje, así como la recolección de basura. En el caso de Guayaquil, dijo que se solicitó evaluar acciones extraordinarias dentro de los contratos con Urvaseo e Interagua.





Luque también aclaró que la basura retirada de un canal en Las Orquídeas no necesariamente fue depositada por habitantes del sector. Explicó que los desechos pueden trasladarse desde otros puntos de la ciudad a través de las redes de aguas lluvias.





Sobre la asistencia a damnificados, el ministro afirmó que se busca entregar gratuitamente bienes disponibles en los inventarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Explicó que la identificación de beneficiarios dependerá del levantamiento de fichas de afectación y del cruce de sus necesidades con los bienes disponibles.





En vivienda, Luque mencionó bonos de reparación y arrendamiento, además de la posibilidad de entregar una nueva casa a quienes cumplan las condiciones socioeconómicas y de pérdida total del inmueble. Precisó que esta última alternativa requiere un proceso más riguroso.





El funcionario también cuestionó a compañías de seguros que, según afirmó, buscan evitar el pago de coberturas por los daños. Dijo que los usuarios que reciban una negativa pueden acudir al proceso de apelación ante la Superintendencia de Compañías y Seguros.





De cara a las elecciones, Luque afirmó que el COE comunicará las condiciones previstas y tomará precauciones para facilitar la movilidad. También pidió a los gobiernos locales adoptar medidas ante posibles coincidencias de lluvias fuertes y mareas altas en zonas urbanas.