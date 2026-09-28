Bernardo Cordovez es el nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo

El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo cambio en su gabinete mediante el Decreto Ejecutivo 509, firmado este 28 de septiembre de 2026.





El mandatario dio por terminadas las funciones de Sariha Belén Moya Angulo como ministra de Desarrollo Económico y Productivo y, en su reemplazo, designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda.





Cordovez se venía desempeñando como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y también presidía el Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).





Moya había sido designada ministra de Economía y Finanzas en abril de 2025 y ratificada en mayo de ese mismo año. Tras la fusión por absorción de los ministerios de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y de Agricultura, Ganadería y Pesca, esa cartera pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Tras dejar el cargo, Sariha Moya publicó una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, en la que agradeció la oportunidad de haber formado parte del Gobierno durante casi tres años. En el documento destacó, entre otros puntos, la recuperación del acceso a los mercados internacionales de capitales, la mejora de la calificación crediticia, el aumento de pagos a proveedores y grupos vulnerables, la reducción de obligaciones pendientes con los GAD y el incremento del crédito productivo. También agradeció a su equipo de trabajo y señaló que aún existen retos por afrontar.



