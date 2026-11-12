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Hallan sin vida a los hermanos desaparecidos en Tena

Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, estaban desaparecidos desde el 30 de octubre. Una persona fue aprehendida durante la investigación.

Redacción de Ecuadorinmediato
Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado

Los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron hallados sin vida en Napo. La Fiscalía confirmó el hallazgo. Los niños desaparecieron el 30 de octubre, después de salir de la Unidad Educativa Elicio Olalla, en el sector de Santa Rosa, cantón Tena.


La Alerta Emilia se activó el 1 de noviembre para difundir información sobre los menores y apoyar su búsqueda. Flor y Leodan no llegaron a su vivienda, ubicada en la comunidad Vista Anzu.


La Policía realizó dos allanamientos como parte de las diligencias. Cristian Cuñas, jefe del Distrito de Tena, informó que una persona fue aprehendida para investigaciones y que se habían emitido boletas contra sospechosos del caso.


Durante la búsqueda, las cámaras de seguridad permitieron seguir parte del recorrido de los hermanos hasta Puerto Napo. Su madre, Sisa Alvarado, contó que en las imágenes se observa a los niños abordar una motocicleta.

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