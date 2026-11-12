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Eduardo León afirma que no ha podido reunirse en persona con José Serrano durante 75 días

El abogado dijo que las conversaciones virtuales se realizan con militares y personas encapuchadas cerca de su defendido. También expresó preocupación por su estado de salud.

Redacción de Ecuadorinmediato
José Serrano

Eduardo León, abogado penalista y defensor de José Serrano, afirmó que no ha podido reunirse en persona con el exministro durante los 75 días que lleva recluido en la cárcel del Encuentro. Dijo que ha solicitado visitas presenciales y que el juez de la causa, Geovanny Freire, pidió en dos ocasiones al SNAI que cumpla con sus obligaciones.


León sostuvo que las conversaciones por Zoom duran entre 30 y 45 minutos y ocurren con militares o personas encapuchadas cerca de Serrano. Según el abogado, esa presencia impide hablar con privacidad. Añadió que solo le han permitido verlo en cuatro ocasiones, aunque de forma virtual.


El defensor afirmó que Serrano tiene problemas de salud, necesita medicamentos diarios y está desnutrido. También dijo que lo vio con un ojo morado y que habría perdido dos dientes. León no atribuyó esas lesiones a una causa específica: aseguró que Serrano no ha querido responder cuando le pregunta y que teme hablar sobre lo ocurrido.


León también sostuvo que en el proceso existen testimonios falsos y peritajes adulterados, y afirmó que no hay indicios que vinculen a Serrano con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Estas son declaraciones del abogado; la Fiscalía acusa al exministro de presunta autoría mediata en el crimen.


Serrano fue llamado a juicio junto con otros seis procesados. León dijo que aún no se conocen las fechas de las audiencias, pues el expediente debe pasar a sorteo para conformar el tribunal. También afirmó que la defensa ha presentado cuatro acciones de hábeas corpus y que prepara gestiones ante instancias internacionales.


El abogado agregó que recibió alertas y amenazas de posibles allanamientos después de cuestionar el proceso en entrevistas anteriores. Dijo que retomó sus declaraciones públicas porque considera que debe seguir hablando sobre el caso.

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