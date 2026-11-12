Volver a la portada
Actualidad

Cuatro consejeros del CPCCS tomarán licencia sin sueldo para buscar la reelección

Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Johanna Verdezoto se ausentarán del 12 al 26 de noviembre, durante la campaña electoral.

Redacción de Ecuadorinmediato
CPCCS

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, y los consejeros Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Johanna Verdezoto tomarán licencia sin remuneración durante el período de campaña electoral, informó el organismo este 12 de noviembre.


Los cuatro participarán como candidatos a la reelección en los comicios del 29 de noviembre. Primicias reportó que forman parte de los 65 candidatos calificados para integrar el CPCCS. 


La campaña electoral se desarrolla del 12 al 26 de noviembre. En las elecciones se escogerán siete integrantes del CPCCS, además de autoridades seccionales. 


El comunicado del CPCCS cita el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que las autoridades de elección popular que busquen la reelección inmediata al mismo cargo deben tomar licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

CNE calificó 51.731 candidaturas para las elecciones seccionales de 2027Actualidad
12 nov 2026

CNE calificó 51.731 candidaturas para las elecciones seccionales de 2027

El organismo dejó fuera del proceso a 1.829 postulaciones. La campaña electoral empezó este 12 de noviembre y se extenderá hasta el día 26

Leer más
Subsidios a los combustibles suman USD 1.355 millones desde enero, afirma Ivo RoseroActualidad
12 nov 2026

Subsidios a los combustibles suman USD 1.355 millones desde enero, afirma Ivo Rosero

El presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo sostuvo que el Decreto 531 amplió el margen para reducir los precios, mientras el costo de los subsidios sigue al alza.

Leer más
Ministerio de Salud reporta pagos por USD 142,8 millones a prestadores de diálisis en 2026Actualidad
12 nov 2026

Ministerio de Salud reporta pagos por USD 142,8 millones a prestadores de diálisis en 2026

USD 31,2 millones corresponden a pagos realizados entre septiembre y noviembre, según el Ministerio.

Leer más