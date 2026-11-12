Cuatro consejeros del CPCCS tomarán licencia sin sueldo para buscar la reelección

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, y los consejeros Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Johanna Verdezoto tomarán licencia sin remuneración durante el período de campaña electoral, informó el organismo este 12 de noviembre.





Los cuatro participarán como candidatos a la reelección en los comicios del 29 de noviembre. Primicias reportó que forman parte de los 65 candidatos calificados para integrar el CPCCS.





La campaña electoral se desarrolla del 12 al 26 de noviembre. En las elecciones se escogerán siete integrantes del CPCCS, además de autoridades seccionales.





El comunicado del CPCCS cita el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que las autoridades de elección popular que busquen la reelección inmediata al mismo cargo deben tomar licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña.



