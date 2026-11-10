Guido Egas sobre el concurso para fiscal general: “No cumplió las expectativas que todos teníamos”

Guido Egas, coordinador nacional de la veeduría ciudadana del concurso para designar al fiscal general del Estado, cuestionó el desarrollo del proceso y sostuvo que existió falta de homogeneidad en los criterios aplicados para excluir a postulantes.





“Este concurso no cumplió las expectativas que todos teníamos”, afirmó. Egas mencionó que aspirantes con experiencia, entre ellos jueces y fiscales, quedaron fuera del proceso y cuestionó las decisiones adoptadas durante la etapa de impugnaciones.





Respecto a Carlos Alarcón, a quien identificó como fiscal encargado y participante del concurso, Egas afirmó que mantiene una ventaja de ocho puntos sobre el postulante más cercano.





El coordinador cuestionó el cumplimiento de los requisitos para su encargo. Sostuvo que Alarcón debía tener, al menos, una categoría de fiscal tipo 3 y que tenía una categoría tipo 1. A su criterio, debió abstenerse de asumir esa función.

“Le han abierto todas las puertas, le han hecho pasar por encima de los reglamentos”, afirmó Egas sobre la participación de Alarcón en el concurso.





También sostuvo que se presentaron cuatro impugnaciones contra Alarcón, que solo una fue admitida y que el postulante no asistió a la audiencia correspondiente.

“No es una cuestión personal en contra del doctor Alarcón; es porque el debido proceso no se ha llevado”, dijo.





Egas consideró que los jueces y fiscales que participan en el concurso debieron solicitar permiso o vacaciones para competir en iguales condiciones que los demás postulantes.





Sobre la etapa de impugnaciones, afirmó que la veeduría no fue convocada a la reunión en la que se evaluaron estos cuestionamientos y que desconoce los criterios utilizados para resolverlos. Por esa razón, sostuvo que retiraron su aval a esa fase.

“No podemos avalar esta etapa cuando no conocemos cuáles fueron los argumentos de fondo, cuál fue la metodología, cuáles son los lineamientos para poder calificar o descalificar las impugnaciones”, afirmó

.

El coordinador sostuvo que solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la nulidad del concurso por las irregularidades que denuncian. También pidieron el cese de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección y una revisión de su actuación.





Egas afirmó que la veeduría ha presentado más de 40 peticiones al CPCCS y a la comisión. Cuestionó los plazos del proceso y sostuvo que los comisionados debían entregar resultados en cuatro meses, pero que han transcurrido cerca de ocho sin concluir el concurso.





Además, planteó que la Contraloría evalúe el uso de los recursos públicos destinados al trabajo de la comisión.

La veeduría no descarta presentar una acción de protección con medidas cautelares. Egas sostuvo que sus derechos fueron vulnerados al no permitirles participar en todas las etapas.





Respecto al avance del concurso, afirmó que permanecen cinco postulantes y que deberán rendir las pruebas de oposición. La evaluación escrita está prevista para el 28 de noviembre y la oral para mediados de diciembre.





Egas explicó que la prueba escrita tendrá una valoración de 30 puntos y la oral, de 20. Para el examen escrito se elaborará un banco de 3.000 preguntas, al que los aspirantes tendrán acceso 48 horas antes. Cada postulante deberá responder 60 preguntas.





La evaluación oral consistirá en una simulación de audiencia de juicio para medir la capacidad de argumentación jurídica, los conocimientos de los derechos aplicables y las técnicas de litigación y manejo de audiencias.





Egas puso en duda que la designación concluya este año. Estimó que las calificaciones podrían estar listas entre finales de enero e inicios de febrero del próximo año, siempre que no exista una decisión judicial que retrotraiga o anule el concurso.





El coordinador también denunció un incidente contra su seguridad ocurrido unas tres o cuatro semanas antes, al salir de un programa de televisión. Relató que fue abordado en lo que describió como un supuesto asalto, aunque afirmó que no le sustrajeron pertenencias y que un ciudadano intervino.





Egas dijo que presentó una denuncia en la Fiscalía y que sus compañeros le recomendaron adoptar mayores precauciones. Afirmó que la veeduría continuará informando sobre el concurso hasta su conclusión.