Daniel Noboa registra un 38,1 % de calificación positiva de gestión

El presidente Daniel Noboa registra una calificación positiva de gestión del 38,1 % entre los encuestados de Quito y Guayaquil, de acuerdo con los resultados publicados por CIEES. La confianza en el mandatario alcanza el 29,8 % y el agrado, el 38,9 %.





La encuestadora reportó una disminución de estos indicadores frente a septiembre de 2026. El estudio recoge las respuestas de 400 personas en Quito y 420 en Guayaquil.





Sobre la situación actual del Ecuador, el 62,4 % de los consultados en ambas ciudades la considera mala o muy mala. El 36,2 % la califica como buena o muy buena.





La indignación es la emoción más mencionada frente al país, con el 35,2 %. En Quito también ocupa el primer lugar, mientras que en Guayaquil la respuesta más frecuente es la esperanza.





En cuanto a la economía del hogar, el 40,2 % afirma que sus ingresos alcanzan justo para cubrir los gastos, sin sobrar ni faltar. Solo el 9,4 % responde que puede cubrir sus gastos y ahorrar. Otros consultados recurren a marcas más económicas o al crédito, o afirman que no logran cubrir todas sus necesidades.





Finalmente, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, obtiene una calificación positiva de gestión del 56,3 % en la capital. La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, alcanza el 55,5 % en esa ciudad. CIEES informó que ambos resultados aumentaron frente a septiembre de 2026.



