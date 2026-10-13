Guido Egas afirma que el concurso para fiscal general está direccionado para favorecer a Carlos Alarcón

Guido Egas Tello, coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general del Estado, afirmó que el proceso está direccionado para favorecer al actual fiscal encargado, Carlos Alarcón. Sostuvo que las irregularidades detectadas llevaron a la veeduría a perder la confianza y solicitar su anulación.





Consultado sobre si el supuesto direccionamiento beneficia a Alarcón, Egas respondió: “Efectivamente, eso está totalmente claro”. El coordinador cuestionó la metodología y los parámetros utilizados por la Comisión Ciudadana de Selección para resolver las impugnaciones.





Como ejemplo, afirmó que Alarcón recibió cuatro impugnaciones, pero solo una fue admitida. En contraste, sostuvo que otras postulantes tuvieron que enfrentar entre seis y siete objeciones, pese a que, según su versión, existían argumentos similares.





Egas también cuestionó diferencias en la respuesta de la Comisión cuando los impugnantes no acudieron a las audiencias. Afirmó que, en unos casos, se anunció que la decisión sería comunicada al finalizar el proceso, mientras que en el caso de Alarcón se dispuso el archivo de la impugnación de inmediato.





El 6 de octubre, la Comisión aceptó 25 de las 41 impugnaciones y descalificó a 21 de los 26 postulantes que habían llegado a esa etapa. Egas sostuvo que la exclusión de los aspirantes con mayores puntuaciones dejó una diferencia considerable entre Alarcón y los otros cuatro participantes.





El coordinador indicó que las observaciones de la veeduría abarcan las etapas de admisibilidad, calificación de méritos e impugnaciones. Entre ellas mencionó postulantes que, según afirmó, no cumplían los requisitos y modificaciones de hasta cuatro puntos durante la recalificación.





Egas aseguró que la veeduría presentó más de 50 oficios al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero recibió respuestas únicamente a cuatro. Añadió que la Comisión no notificó a los veedores sobre actuaciones de la fase de impugnaciones, lo que dificultó su acompañamiento al proceso.





La veeduría solicitó ser recibida por el Pleno del CPCCS y pidió anular el concurso con base en el artículo 16 del reglamento. También requirió aplicar el artículo 75 para cesar a los actuales comisionados y delegados de las funciones del Estado y principalizar a sus suplentes.





Según Egas, la Comisión incumplió el plazo de cuatro meses y la prórroga de dos meses concedida para concluir su trabajo. Además, planteó que el CPCCS aplique el artículo 17 para verificar los requisitos de los postulantes y descalificar a quienes no los cumplan.



