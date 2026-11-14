Guayaquil registra dos fallecidos y dos desaparecidos tras las intensas lluvias

Dos personas fallecieron y otras dos permanecían desaparecidas hasta la mañana de este sábado 14 de noviembre, tras las emergencias registradas durante las lluvias del viernes en Guayaquil. Letamendi, Pascuales y Florida Norte estuvieron entre los sectores afectados.









En Letamendi, la corriente arrastró a un adolescente desde una zanja hasta el Estero Salado. El Cuerpo de Bomberos confirmó el hallazgo de su cuerpo. En Pascuales, el Ministerio de Salud informó de una persona fallecida por un infarto. El hombre era un taxista que fue encontrado dentro de su vehículo en la vía a Daule.









En Florida Norte, los rescatistas buscaban a dos personas que fueron arrastradas hacia una zanja. La información preliminar del ECU 911 apuntaba a que se trataba de un padre y su hijo. Las calles inundadas y la congestión dificultaron el acceso de los equipos de emergencia.









Los bomberos atendieron 16 llamados de auxilio durante la noche del viernes, incluidos cuatro relacionados con búsquedas de personas arrastradas por corrientes y dos evacuaciones por inundaciones.









Segura EP identificó acumulación de agua en la avenida Narcisa de Jesús, Samanes, Florida Norte, Las Orquídeas, La Alborada y Sauces, entre otros sectores. Las precipitaciones también complicaron la circulación en la vía a Daule y la avenida Juan Tanca Marengo.



