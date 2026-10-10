Gremios empresariales alertan sobre riesgos para el empleo y las exportaciones por los cortes eléctricos

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y el Centro de la Industria Láctea del Ecuador (CIL) expresaron preocupación por las desconexiones eléctricas de hasta 72 horas semanales. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) también advirtió sobre dificultades para mantener las operaciones y planteó trabajar con las autoridades en alternativas.





El CEE sostuvo que la interrupción de los turnos regulares amenaza miles de plazas de trabajo y los ingresos familiares. También afirmó que las restricciones alteran la planificación, encarecen las operaciones y provocan incumplimientos con clientes y proveedores.





El Comité pidió al presidente Daniel Noboa una reunión con la dirigencia empresarial para acordar planes de contingencia conjuntos, medidas económicas y regulatorias e incentivos a la autogeneración.





Además, planteó una estrategia de mediano y largo plazo que facilite la inversión privada y amplíe la capacidad de generación eléctrica. Fedexpor expresó preocupación por la producción exportable, las operaciones portuarias y la cadena logística. Afirmó que aproximadamente el 75% del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecibles, que requieren condiciones específicas de conservación y continuidad operativa.

La Federación advirtió que las interrupciones prolongadas pueden comprometer la calidad de los productos, generar pérdidas e incrementar los costos logísticos. Solicitó revisar con urgencia los esquemas de reducción del consumo y adaptar los cronogramas a las características de cada actividad.





Entre sus propuestas constan preservar el suministro continuo en puertos y centros de refrigeración, agilizar los trámites para generación y transmisión privada y establecer una mesa permanente de coordinación con los sectores vinculados al comercio exterior.





Por su parte, el CIL afirmó que sus industrias socias procesan alrededor de 1,8 millones de litros de leche al día y generan aproximadamente 4.000 empleos directos. Explicó que sus operaciones requieren coordinar la recepción y el enfriamiento de leche cruda, su procesamiento y la conservación de productos perecibles.





El gremio lácteo pidió a las autoridades y empresas eléctricas cronogramas previsibles y canales para atender situaciones operativas específicas. También solicitó que las restricciones consideren las características de los procesos productivos y se evalúen periódicamente en función de la situación energética y sus efectos en el abastecimiento.

La CIP sostuvo que las desconexiones dificultan mantener la producción y cumplir los compromisos comerciales. Reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y promover entre sus empresas el cumplimiento de las medidas de gestión de la demanda, mientras se trabaja en alternativas que permitan dar continuidad a las operaciones.





La Cámara añadió que el ahorro energético y la participación de todos los sectores pueden contribuir a preservar las reservas del país. Ratificó su disposición al diálogo y la coordinación técnica con el Gobierno.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este viernes 9 de octubre que dispuso desconexiones temporales para industrias de Alto Voltaje 1 y determinados usuarios industriales de media tensión. La cartera sostuvo que la demanda de estos consumidores aumentó significativamente durante el feriado.





El Ministerio atribuyó la decisión a las condiciones hidrológicas de las principales hidroeléctricas y a dificultades para abastecer de combustible a las barcazas de generación térmica por el estado del mar. Afirmó que busca preservar la estabilidad del sistema y priorizar el suministro a los hogares.





El comunicado no establece cuánto durarán estas desconexiones temporales. La institución indicó que restablecerá el servicio a los sectores afectados cuando las condiciones técnicas lo permitan.



