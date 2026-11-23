Los debates de los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil, realizados el domingo 22 de noviembre, estuvieron marcados por cuestionamientos a las administraciones municipales, intercambios personales y propuestas sobre seguridad, movilidad, servicios públicos y manejo de recursos. Los encuentros se desarrollaron a una semana de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Debate en Quito: Metro, seguridad y gestión municipal

En Quito, los 10 aspirantes participaron en dos grupos de cinco candidatos. El primer bloque incluyó al alcalde Pabel Muñoz, quien busca la reelección, y a Harold Burbano, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN). Ambos intercambiaron cuestionamientos sobre la ampliación del Metro de Quito hasta Calderón.

Muñoz planteó la extensión del sistema de transporte hacia ese sector, mientras Burbano cuestionó el cumplimiento de los ofrecimientos del actual alcalde. Muñoz señaló que, antes de llegar a Calderón, el Metro debe extenderse hasta La Ofelia y afirmó que los estudios definitivos para ese tramo están listos.

Wilson Merino, candidato de Imparables, también cuestionó la administración de Muñoz por contratos relacionados con la recolección de basura, el cobro de la tasa de recolección en las planillas de agua y el sistema de bicicleta pública. Por su parte, César Díaz, de Pueblo Igualdad Democracia (PID), acusó al alcalde de incumplir sus ofrecimientos.

En materia de seguridad, Burbano propuso crear un Comando Conjunto Metropolitano para coordinar acciones con la Policía Nacional, mientras Merino planteó recuperar la Policía Metropolitana e implementar iluminación en parques y espacios públicos.

Durante el segundo bloque, Jorge Yunda, exalcalde de Quito y candidato de Avanza, centró parte de su intervención en la inseguridad y el desempleo. Bernardo Jijón cuestionó la regularización de barrios ubicados en zonas de riesgo, mientras Paúl Desamblanc propuso construir un sistema de transporte denominado Aerometro, sin precisar su recorrido durante el debate.

La división de los candidatos en dos grupos impidió un intercambio directo entre Muñoz y Yunda, quienes participaron en franjas distintas.

Debate en Guayaquil: enfrentamientos por administraciones anteriores

En Guayaquil, los ocho aspirantes debatieron sobre seguridad, servicios básicos, transporte, infraestructura y administración municipal. Uno de los principales intercambios se produjo entre Cynthia Viteri, candidata de ADN, y Andrés Roche, del Partido Social Cristiano (PSC), quienes cuestionaron sus respectivas gestiones anteriores.

Viteri planteó recuperar el modelo de atención social de las Casas Rosadas y preguntó a Roche si respaldaría la apertura de 12 establecimientos adicionales. Roche cuestionó ese modelo y sostuvo que la administración municipal debía priorizar la generación de oportunidades económicas.

En otro momento, Viteri aseguró que durante su administración la inversión municipal llegó al 84 % y el gasto se redujo al 16 %. También afirmó contar con una carta de intención para invertir USD 110 millones en la planta de agua de La Toma.

Roche, por su parte, cuestionó las cuentas municipales de la administración de Viteri y afirmó que recibió una institución con obligaciones pendientes. Estas cifras y afirmaciones fueron expuestas por los candidatos durante el debate.

Otro intercambio se produjo entre Antonio García y Pedro Medina, luego de que García señalara que el plan de trabajo de Medina incluía referencias al cantón Palestina. Medina atribuyó el contenido a un error de transcripción.

Entre las propuestas presentadas por los aspirantes a Guayaquil estuvieron la construcción de un tren elevado, la conformación de un distrito metropolitano y el aprovechamiento de residuos para producir electricidad.