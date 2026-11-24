Esta noche se registraron interrupciones del suministro eléctrico en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Latacunga. Los reportes ciudadanos comenzaron alrededor de las 20:30 de este lunes 23 de noviembre.





En la capital, habitantes de La Carolina, Monteserrín, Granda Centeno, Ponceano, Quito Tenis y San Isidro del Inca alertaron sobre la falta de electricidad. En el sur hubo reportes desde Santa Anita, Nueva Aurora y Loma de Puengasí. Las interrupciones también alcanzaron Cumbayá, el valle de Los Chillos y Sangolquí.

En Guayaquil, los reportes incluyeron Kennedy Vieja, Pascuales, Vergeles, Guasmo Norte y Sauces. Usuarios también comunicaron fluctuaciones de voltaje y solicitaron atención de las cuadrillas técnicas. Hubo quejas por falta de suministro en Manabí, Ambato y Los Ríos.

Los datos del operador estatal Cenace mostraron que la demanda eléctrica pasó de 5.169 megavatios a las 20:30 a 3.890 megavatios a las 21:30, una reducción de 1.279 megavatios en una hora.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre las causas de las desconexiones.