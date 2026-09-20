Abogado de Aquiles Alvarez cuestiona caso Goleada tras nueva inhibición judicial

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, cuestionó el desarrollo del caso Goleada y sostuvo que el proceso acumula varias nulidades.





Su pronunciamiento se produjo después de un nuevo movimiento dentro de la causa. El viernes, la jueza Ana Lucía Cevallos, quien había sido sorteada para continuar con el proceso, resolvió declararse sin competencia para conocerlo y se inhibió, sin declarar la nulidad del proceso.





En su resolución, Cevallos determinó que la derivación de la causa a su judicatura, materializada mediante un sorteo del 15 de septiembre, no constituía el mecanismo procesal correspondiente.





La jueza dispuso remitir inmediatamente el expediente al juez José Sebastián Cornejo Aguiar, al considerar que, por haber conocido previamente la causa, es el competente para continuar con su tramitación. Cornejo ya se había inhibido anteriormente tras la resolución del Consejo de la Judicatura.





Tras estos hechos, Cueva afirmó que ningún juez querría asumir el caso por las consecuencias que, según él, podría enfrentar dependiendo de sus decisiones.





El abogado sostuvo que, si un juez declara nulidades, podría ser objeto de acusaciones, allanamientos o incluso prisión; mientras que, si actúa en sentido contrario, podría quedar expuesto a futuros procesos.





Cueva calificó esta situación como una forma de presión judicial y habló de una “puerta giratoria de la extorsión judicial”, en la que, según su criterio, primero se intimida al juez, luego se lo compromete y finalmente queda condicionado por sus decisiones.