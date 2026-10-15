Gobierno descarta desconexión industrial de siete días y desvincula al funcionario que emitió el oficio

El Gobierno descartó la desconexión eléctrica de siete días notificada a consumidores de alto y medio voltaje. José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, anunció que el funcionario que emitió el oficio fue desvinculado de forma inmediata y calificó como erróneos los términos del documento.





La aclaración llegó la noche del miércoles 14 de octubre, después de que empresas recibieran notificaciones para reducir a cero su demanda de la red eléctrica hasta el martes 20 de octubre.





“Las desconexiones no pueden ni se realizarán desde hoy, miércoles 14, hasta el martes 20 de octubre”, escribió Neira en su cuenta de X, en referencia al período de siete días anunciado inicialmente.





El secretario precisó que los clientes de alto voltaje de la categoría AV1 podrán retomar su consumo habitual de la red desde las 00h00 del jueves 15 de octubre. Para estos usuarios, la desconexión total corresponde al miércoles 14.





Los consumidores de medio voltaje, en cambio, mantendrán la desconexión planificada desde el miércoles 14 hasta las 24h00 del viernes 16 de octubre. Durante ese período deberán mantener en cero su demanda de la red pública.





Neira atribuyó el oficio a la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente y Energía. Afirmó que el documento causó inestabilidad en el sector productivo y anunció la salida del funcionario responsable, cuya identidad no incluyó en la publicación.





El anuncio modifica las notificaciones difundidas durante el día por distribuidoras como la Empresa Eléctrica Quito, CentroSur y CNEL, que establecían siete días consecutivos de desconexión para las empresas notificadas, con posibilidad de extensión.





El secretario sostuvo que las medidas técnicas continuarán para evitar la saturación de la red pública, con los plazos diferenciados para los consumidores de alto y medio voltaje.



