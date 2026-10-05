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Gobierno apunta a Cristian Zamora por contratos de su gestión que habrían beneficiado a empresas vinculadas a su familia

Secretaría de Integridad Pública presentó tres denuncias por presunto peculado relacionadas con contrataciones para los hospitales El Valle, Baños y Ricaurte, por más de USD 2,4 millones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Cristian Zamora


El Gobierno señaló al alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, por presuntas irregularidades detectadas en tres procesos de contratación ejecutados durante su gestión. La Secretaría General de Integridad Pública sostiene que los consorcios adjudicatarios habrían contratado con compañías relacionadas con Zamora y miembros de su entorno familiar.


Doménica Bajaña, secretaria general de Integridad Pública, explicó que la revisión comenzó por una alerta ciudadana recibida el 6 de abril. Los procesos analizados corresponden a los hospitales El Valle, Baños y Ricaurte, y derivaron en tres denuncias por presunto peculado ante la Fiscalía, una por cada contratación.


Entre las empresas identificadas en las relaciones comerciales constan El Hierro, Megacero, RHR Rock & Hydro Resources, Bueno y Castro Ingenieros y Castro & Castro Constructora. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, afirmó que también aparecen integrantes de las familias Matute Zamora, Zamora Cabrera y Castro Villacís, además de Alphaholding, Ismovid y La Rioja.


Neira informó que la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos y aseguró que también pidió una notificación roja de Interpol para Zamora.

Zamora rechazó los señalamientos y respondió directamente a Neira. Aseguró que Megacero pertenece a sus padres y que nunca ha vendido a contratistas del Municipio ni a la función pública. También negó ser socio o propietario de Alphaholding, Ismovid y La Rioja y afirmó que no conoce a la familia Castro Villacís.


Sobre El Hierro, Zamora sostuvo que el almacén fue fundado por su tío abuelo antes de que él naciera y que se dedica a proveer materiales para proyectos de construcción. “Esa es la verdad, corrija lo infundado de su información”, escribió.


Zamora permanece suspendido de sus funciones como alcalde de Cuenca y se encuentra en México, viajó en septiembre.

Ecuadorinmediato
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@ecuainm_oficial
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‼️#URGENTE Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, negó las afirmaciones de José Julio Neira sobre sus vínculos con empresas y contratistas municipales. Afirmó que Megacero, la ferretería de sus padres, nunca ha vendido a contratistas del Municipio ni al sector público, y Show more

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@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y la secretaria de Integridad Pública, Doménica Bajaña, informaron sobre denuncias por presunto peculado en tres contratos de hospitales adjudicados por el Municipio de Cuenca por 2,4 millones de dólares.

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