Gilda Alcívar pide separar a docente de la Universidad de Cuenca tras protesta contra Noboa

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, pidió públicamente a la Universidad de Cuenca separar al profesor Santiago Rosano, tras su participación en las protestas durante la visita del presidente Daniel Noboa.





“Espero que la Universidad de Cuenca tome las medidas disciplinarias respectivas y separe al señor que funge como docente”, escribió Alcívar en redes sociales. Su pronunciamiento hizo referencia a imágenes del profesor en el piso durante los empujones registrados cuando se retiraba la caravana presidencial.





La protesta ocurrió el miércoles 7 de octubre en el campus Balzay, donde Noboa acudió a inspeccionar el terreno destinado a una residencia universitaria. Los estudiantes cuestionaron las políticas del Gobierno en educación, seguridad y presupuesto universitario.





El Frente Unitario de Trabajadores del Azuay expresó su solidaridad y respaldo a Rosano y rechazó la persecución e intimidación contra quienes ejercen su derecho a expresar sus ideas. El gremio exigió respeto a la libertad de expresión, al pensamiento crítico y a los derechos democráticos, y llamó a las organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles a mantener la unidad y continuar las movilizaciones contra las políticas del Gobierno.