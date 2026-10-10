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Gestión de Riesgos registra tres desbordamientos en La Joya de los Sachas

Los reportes del viernes 9 de octubre identificaron desbordamientos de los ríos Yanayacu y Negro en tres sectores de este cantón de Orellana.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró tres desbordamientos en La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, con corte a las 19:00 del viernes 9 de octubre.


El río Yanayacu se desbordó en San Pablo Sur, parroquia San Sebastián del Coca. El río Negro presentó desbordamientos en Unión Manabita 2, parroquia San Carlos, y en Jumandy, parroquia Lago San Pedro.


El monitoreo de lluvias, actualizado a las 21:00, registró precipitaciones moderadas en Borbón, Eloy Alfaro y San Lorenzo, en Esmeraldas; Atahualpa, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa, en El Oro; y Balao, Guayaquil y Naranjal, en Guayas.


También se registraron lluvias débiles en Arenillas, Balsas, Las Lajas y Piñas, en El Oro; Quinindé, Rioverde y Muisne, en Esmeraldas; y Pedro Vicente Maldonado, en Pichincha.


En otro balance, con corte a las 20:45, la Secretaría contabilizó 15 incendios forestales activos: nueve en Chimborazo, cuatro en Tungurahua y dos en Azuay. Otros dos estaban controlados en Pujilí, Cotopaxi, y en La Paz, cantón Montúfar, Carchi.


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