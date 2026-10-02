Gestión de Daniel Noboa alcanza 49 % de calificación positiva en septiembre, según CIEES

La calificación positiva de la gestión del presidente Daniel Noboa llegó al 49 % en septiembre, frente al 32 % registrado en agosto, según la encuesta de CIEES. La valoración negativa se ubicó en 50 %, con lo que ambos indicadores quedaron prácticamente equilibrados en el consolidado.





La percepción cambia entre las dos ciudades analizadas. En Guayaquil, la gestión presidencial alcanza 54 % de valoración positiva y 45 % negativa; en Quito, el balance se invierte, con 44 % positiva y 55 % negativa.





El repunte también se refleja en otros indicadores. El agrado hacia Noboa pasó de 36 % en agosto a 51 % en septiembre, mientras la confianza aumentó de 28 % a 37 %. En julio, la calificación positiva de la gestión se ubicaba en 21 %; en agosto subió a 32 % y en septiembre alcanzó 49 %.





En paralelo, la inseguridad continúa encabezando las preocupaciones de los consultados, con 58,7 % en el consolidado. La cifra alcanza 63,6 % en Guayaquil y 53,5 % en Quito. A distancia aparecen mal gobierno/corrupción, con 15,5 %, y economía, con 14,1 %.





El estado de ánimo frente al país mantiene señales negativas. La indignación es la palabra más mencionada, con 31 %, seguida por el miedo, con 28 %, y la esperanza, con 20 %. En Quito destaca la indignación, mientras en Guayaquil el miedo registra la mayor proporción.





Sobre los próximos seis meses, la respuesta predominante es que Ecuador estará igual, con 46 %. El 29 % considera que la situación será peor y el 20 % espera una mejora.



