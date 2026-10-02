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Gestión de Daniel Noboa alcanza 49 % de calificación positiva en septiembre, según CIEES

La valoración de la gestión presidencial subió 17 puntos frente a agosto. El agrado hacia Noboa llegó al 51 %, mientras la inseguridad se mantiene como el principal problema señalado por los consultados.

Redacción de Ecuadorinmediato
Presidente Noboa ante la ONU

La calificación positiva de la gestión del presidente Daniel Noboa llegó al 49 % en septiembre, frente al 32 % registrado en agosto, según la encuesta de CIEES. La valoración negativa se ubicó en 50 %, con lo que ambos indicadores quedaron prácticamente equilibrados en el consolidado.


La percepción cambia entre las dos ciudades analizadas. En Guayaquil, la gestión presidencial alcanza 54 % de valoración positiva y 45 % negativa; en Quito, el balance se invierte, con 44 % positiva y 55 % negativa.


El repunte también se refleja en otros indicadores. El agrado hacia Noboa pasó de 36 % en agosto a 51 % en septiembre, mientras la confianza aumentó de 28 % a 37 %. En julio, la calificación positiva de la gestión se ubicaba en 21 %; en agosto subió a 32 % y en septiembre alcanzó 49 %.


En paralelo, la inseguridad continúa encabezando las preocupaciones de los consultados, con 58,7 % en el consolidado. La cifra alcanza 63,6 % en Guayaquil y 53,5 % en Quito. A distancia aparecen mal gobierno/corrupción, con 15,5 %, y economía, con 14,1 %.


El estado de ánimo frente al país mantiene señales negativas. La indignación es la palabra más mencionada, con 31 %, seguida por el miedo, con 28 %, y la esperanza, con 20 %. En Quito destaca la indignación, mientras en Guayaquil el miedo registra la mayor proporción.


Sobre los próximos seis meses, la respuesta predominante es que Ecuador estará igual, con 46 %. El 29 % considera que la situación será peor y el 20 % espera una mejora.


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