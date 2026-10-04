Fuertes lluvias y granizo provocan inundaciones, cierres viales y afectaciones en Quito









Una fuerte lluvia acompañada de granizo afectó varios sectores de Quito la tarde de este domingo 4 de octubre de 2026. Las mayores complicaciones se registraron en el norte de la ciudad, donde hubo acumulación de agua, calles cubiertas de granizo y cierres viales.





La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó acumulación de agua en pasos a desnivel de la avenida Mariscal Sucre, avenida 10 de Agosto, avenida de la Prensa y El Labrador. En La Y, dos vehículos quedaron atrapados y el acceso fue cerrado a la circulación.





En El Condado, un bus de transporte público también quedó atrapado por la acumulación de agua. El Cuerpo de Bomberos intervino en el sector para atender la emergencia.





Las precipitaciones también provocaron el ingreso de agua a la estación El Labrador del Metro de Quito. La operación de esa estación fue suspendida temporalmente y el servicio llegó únicamente hasta Jipijapa mientras se atendía la situación.





Otros sectores como Rumihurco, Edmundo Carvajal, San Carlos y la avenida Occidental registraron acumulaciones de agua. En el sector de El Bosque, el techo del ingreso número 6 del centro comercial colapsó durante las fuertes precipitaciones.





La jornada coincidió con el denominado popularmente “Cordonazo de San Francisco”, nombre con el que tradicionalmente se relacionan las fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizadas que suelen registrarse alrededor del 4 de octubre en Quito.



