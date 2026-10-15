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Frente Nacional Antiminero denuncia destrucción del territorio de Tzawata y amenazas contra viviendas

La organización atribuye los hechos a Terraturismo y pide la intervención de las autoridades ante el ingreso de maquinaria a la comunidad kichwa de Napo.

Redacción de Ecuadorinmediato
territorio de Tzawata

El Frente Nacional Antiminero denunció que cuatro retroexcavadoras de la empresa Terraturismo ingresaron alrededor de las 09h00 de este jueves 15 de octubre al centro poblado de Tzawata Ila Chukapi, comunidad kichwa ubicada en Napo. La organización afirmó que la maquinaria destruye zonas de cultivo y árboles, mientras las familias temen por sus viviendas y su integridad.


El comunicado recoge denuncias de la comunidad sobre daños al sistema de abastecimiento de agua y la colocación de cal cerca de las fuentes que utilizan sus habitantes. También atribuye a la empresa amenazas de destrucción de viviendas.


La organización sostuvo que estos hechos tienen como antecedente una incursión ocurrida el 10 de junio. En esa fecha, afirmó, más de 400 trabajadores armados vinculados con Terraturismo ingresaron por la fuerza y se instalaron en carpas y toldos. El Frente les atribuye actos de intimidación, quema de bosques y destrucción de cultivos.


El documento también recoge denuncias de mujeres de la comunidad sobre violencia física y amenazas de abuso sexual contra niñas y adolescentes por parte de trabajadores contratados por la empresa.


Las familias solicitaron apoyo ante el nuevo ingreso de maquinaria. El Frente Nacional Antiminero pidió a las autoridades detener las presuntas vulneraciones de derechos y convocó a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre la situación.

La organización afirmó que el asedio contra la comunidad se mantiene desde hace más de cuatro meses.


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