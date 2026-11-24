Alexandra Quintanilla, prefecta del Azuay, reconoció su voz en los dos fragmentos difundidos de una conversación que mantuvo semanas atrás con el alcalde de Paute, Raúl Delgado. Dijo que le llamó la atención que los audios salieran a la luz después de la elección del viceprefecto, pues, según afirmó, antes le habían exigido que presentara una terna con un perfil distinto al que había solicitado.





Quintanilla relató que Delgado se ofreció como nexo con el Gobierno nacional y le propuso una reunión en un departamento para tratar la gobernabilidad durante su gestión. La prefecta dijo que estaba dispuesta a dialogar con el Ejecutivo en las instalaciones de la Prefectura y que rechazó la propuesta cuando el alcalde le respondió que esas reuniones se hacían en privado y fuera de las instituciones.





Según Quintanilla, Delgado le dijo que ya había mantenido reuniones de ese tipo con Marisol Peñaloza, alcaldesa subrogante de Cuenca, y que después habían podido hablar con el gobernador. La prefecta aclaró que desconocía si ese relato era cierto. En la rueda de prensa del lunes 23 de noviembre también dijo que Delgado le había referido que se reunía con Peñaloza entre tres y cuatro veces por semana.





La prefecta explicó que se reunió con Delgado por la situación de la mina La Virginia y porque el alcalde le había pedido hablar con ella. Dijo que ese mismo día acordaron reunirse con los presidentes de las juntas parroquiales, pero que Delgado no asistió. También señaló que la Prefectura extrae material de El Descanso porque el Municipio no ha autorizado el uso de suelo en La Virginia.





En uno de los fragmentos, Delgado dice que “van a crucificarle al ‘J’”, en referencia a Juan Cristóbal Lloret, exprefecto del Azuay y candidato a la Alcaldía de Cuenca. Quintanilla afirmó que el alcalde también le dijo que Lloret “iba a caer” y le pidió que desconfiara de la administración anterior. La prefecta dijo que le sorprendió que Delgado diera por hecho algo que, hasta ese momento, no había ocurrido. Añadió que la Contraloría ha intervenido en la revisión de los procesos y que la Prefectura remitió a la Asamblea copias de sus archivos, con más de 15.000 páginas.





El expresidente Rafael Correa afirmó que el audio evidencia, a su juicio, amenazas y persecución por parte del Gobierno de Daniel Noboa. También acusó al presidente de manejar al contralor, al fiscal y a jueces, sostuvo que la alcaldesa de Cuenca fue cooptada y cuestionó a Delgado.