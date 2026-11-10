Fiscalía y FBI firman memorando para intercambiar información y coordinar investigaciones

La Fiscalía General del Estado y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) firmaron este 10 de noviembre de 2026, en Quito, un Memorando de Entendimiento para compartir información, coordinar operaciones y desarrollar investigaciones paralelas.





La Embajada de Estados Unidos informó que el documento establece un marco formal de cooperación entre ambas instituciones. El acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades para investigar casos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo.





En la firma participaron Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado; Allan Pack, agregado regional del FBI, y Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador.





“Con este memorando se amplía nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, afirmó Petroni.





La Fiscalía sostuvo que la cooperación incluye trabajo metodológico y capacitación técnica frente al crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción. También afirmó que se desarrollará con respeto a la soberanía y la Constitución.





Como antecedente, la Embajada informó que en marzo de este año el FBI estableció una unidad en la Policía Nacional del Ecuador, integrada por agentes evaluados y certificados.