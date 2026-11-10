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Asamblea concede a Daniel Noboa 14 días de licencia para hacer campaña

El Legislativo aprobó el pedido con 138 votos. María José Pinto asumirá temporalmente la Presidencia durante las ausencias del mandatario.

Redacción de Ecuadorinmediato
Pleno de la Asamblea

La Asamblea Nacional aprobó este martes 10 de noviembre de 2026 la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa para participar en actividades de campaña en apoyo a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN).


La autorización comprende dos periodos: del 12 al 18 y del 20 al 26 de noviembre. Noboa retomará sus funciones el 19 de noviembre y volverá a ausentarse al día siguiente, hasta el cierre de la campaña electoral.


El pedido recibió 138 votos a favor de legisladores de ADN, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano e independientes. Los asambleístas de Pachakutik Álex Toapanta y Mariana Yumbay votaron en contra, mientras que Annie Muñoz se abstuvo.


Durante los 14 días de licencia, la vicepresidenta María José Pinto reemplazará temporalmente al mandatario.


Noboa había solicitado inicialmente ausentarse durante 15 días consecutivos, del 12 al 26 de noviembre, mediante un oficio enviado el 7 de noviembre. Sin embargo, en una nueva comunicación remitida el 9 de noviembre a la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, precisó que dividiría la licencia en dos periodos.


El mandatario explicó en su solicitud que participará en actividades de respaldo a candidatos afines durante la campaña, con observancia de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia electoral.


La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. Las elecciones seccionales y de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están previstas para el domingo 29 de noviembre.

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