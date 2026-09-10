Fiscalía procesa a 32 pescadores interceptados en alta mar por presunta asociación ilícita

Treinta y dos pescadores ecuatorianos enfrentan un proceso por presunta asociación ilícita después de haber sido interceptados en alta mar en operaciones vinculadas a Estados Unidos.





El grupo está conformado por 26 tripulantes del María Candelaria y ocho lancheros del Conquista II. La jueza calificó el hecho como flagrante, declaró legal la aprehensión y dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica mientras continúa la causa.





Los procedimientos aplicados a los pescadores no han sido iguales en todos los casos. Los 14 tripulantes del Tres Hermanos regresaron sin ser procesados después de que su embarcación fuera destruida. En otros casos, pescadores del Conquista II y del OM2 recuperaron la libertad mediante hábeas corpus y no se les formularon cargos.





Fernando Bastias cuestionó el sustento del proceso abierto contra los 32 pescadores y sostuvo que la causa se inició a partir de una comunicación atribuida al Comando Sur. También señaló que, si se realizan procedimientos conjuntos en alta mar, deben existir garantías de debido proceso para los tripulantes.





Representantes de más de 2.000 familias de pescadores presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, una resolución judicial dispuso que la Cancillería solicite a Estados Unidos información sobre las intervenciones y el hundimiento de embarcaciones.





Durante este año se han reportado nueve embarcaciones manabitas interceptadas en alta mar. En los seis casos más recientes, Estados Unidos ha relacionado las operaciones con acciones contra el narcotráfico.





El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que “nadie tiene intento de matar a pescadores” y sostuvo que el mayor riesgo proviene de los grupos criminales. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó: “No estamos atacando pescadores ni a ciudadanos honestos. Estamos atacando la logística del narcotráfico”.

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