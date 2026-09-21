Fiscalía pide formular cargos contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, por enriquecimiento ilícito

La fiscal provincial encargada del Azuay, Ximena Rojas, informó que solicitó que se convoque a una audiencia de formulación de cargos contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Eduardo Zamora Matute, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.





Rojas señaló que el pedido fue dirigido a un juez de Quito y que se encuentran a la espera de que se determine la fecha y hora de la diligencia.





La fiscal indicó que el proceso se sustenta en el artículo 279, inciso último, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Debido a que el caso se mantiene en investigación previa, evitó entregar más detalles.





Consultada sobre la situación migratoria de Zamora, confirmó que no tiene prohibición de salida del país.





Sobre una eventual solicitud de medidas cautelares, Rojas señaló que la Fiscalía tiene la facultad de pedir medidas reales y personales, pero no anticipó si serán solicitadas en este caso.





La fiscal también rechazó que se trate de una persecución política y afirmó que la institución cuenta con los elementos de convicción necesarios para iniciar la formulación de cargos.

Por su parte, Zamora informó que continúa con exámenes de seguimiento por su estado de salud y que, por recomendación médica y decisión familiar, busca acceder a nuevos tratamientos especializados fuera del país.



