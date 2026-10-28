Centro Justicia y Género exige acciones ante la violencia política que atribuye a Sergio Peña contra las mujeres

El Centro Justicia y Género rechazó los actos que calificó como violencia política del asambleísta Sergio Peña contra mujeres que participan en la vida pública del Ecuador y exigió medidas de las autoridades competentes.





En un pronunciamiento fechado el 26 de octubre, la organización sostuvo que la humillación, la descalificación y las expresiones que denigran a las mujeres buscan silenciar sus voces y amenazan el ejercicio de sus derechos políticos y libertades fundamentales.





El centro afirmó que estas prácticas restringen la participación en condiciones de igualdad y perpetúan relaciones de poder que históricamente han excluido a las mujeres de los espacios de decisión.





También cuestionó que las autoridades no adopten respuestas oportunas, eficaces y proporcionales frente a las agresiones contra mujeres que ejercen funciones de representación, informan a la ciudadanía o lideran procesos sociales.





«La inacción institucional contribuye a normalizar la violencia y transmite un mensaje de tolerancia», sostuvo la organización.





El Centro Justicia y Género reclamó acciones para prevenir, investigar y sancionar la violencia y la discriminación contra las mujeres, así como garantías para su participación política.

«Exigimos acciones, no indiferencia. Responsabilidad, no impunidad», expresó en el comunicado.