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Fiscalía allana vivienda del alcalde de Naranjal por presunta corrupción

El operativo se realizó de madrugada para recabar indicios. Semanas antes, un video filtrado mostró a Juan Carlos Rivera dando a entender que no era él quien mandaba en el Municipio.

Redacción de Ecuadorinmediato
alcalde naranjal

La Fiscalía ejecutó un acto urgente en el domicilio del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, para recabar indicios relacionados con un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación.


El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron una acción operativa dentro del caso “Naranjal”, relacionado con una presunta estructura de corrupción en el Municipio. Según el ministro, se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros.


Reimberg escribió que se realizaron tres allanamientos, pero en el detalle de su publicación mencionó dos lugares: un inmueble y una finca, donde, según afirmó, no se encontraba el alcalde.


En un video filtrado, Rivera dio a entender que no era él quien mandaba en el Municipio de Naranjal. Tras la difusión del material, ADN retiró su respaldo político al alcalde e inició un proceso para desafiliarlo. Rivera calificó las publicaciones en su contra como una “campaña sucia y puerca”.

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