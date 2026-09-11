Fiorellza Ycaza responsabiliza al Estado por la salud de Aquiles Alvarez y pide que autoricen su operación

Fiorellza Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, cuestionó la respuesta del SNAI a los pedidos realizados para que el funcionario pueda someterse a una operación y pidió que se autorice la intervención con el médico y el equipo de confianza de la familia.





Ycaza señaló que, después de dos requerimientos formales, recibió una respuesta en la que se indica que Alvarez debe ser operado en un centro de salud público. Cuestionó que anteriormente haya sido trasladado a la Clínica Hospital Alcívar, donde, aseguró, se pretendía intervenirlo quirúrgicamente.





También afirmó que la familia está dispuesta a asumir todos los gastos de la operación y sostuvo que su pedido no busca un privilegio, sino que se permita escoger al equipo médico que realizará el procedimiento.





“Responsabilizo al Estado ecuatoriano por cualquier deterioro de la salud derivado de una demora, de una negativa o por cualquier consecuencia que pueda poner en riesgo su vida”, expresó.





Ycaza pidió que, si existe una razón para impedir que Alvarez sea operado con el equipo médico escogido por la familia, esta sea explicada públicamente.



