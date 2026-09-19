Defensa de alias Fito negocia en Estados Unidos una salida para evitar llegar a juicio

La defensa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, mantiene negociaciones activas dentro del proceso que se tramita en Nueva York y busca una salida que permita resolver el caso sin llegar a juicio.

El abogado Alexei Schacht explicó que durante una audiencia informó al juez Frederic Block sobre el avance de estas conversaciones. En el mismo proceso también están involucrados alias Topo y alias Churrón.

La defensa pidió más tiempo debido a la extradición pendiente de Churrón hacia Nueva York. Schacht estimó que ese procedimiento podría concretarse en un plazo de entre 30 y 45 días.

El penalista señaló además que es optimista sobre la posibilidad de que el caso se resuelva sin llegar a juicio, aunque aclaró que no existe ninguna garantía de que ese sea el desenlace.

La próxima audiencia presencial quedó fijada para el 27 de enero de 2027, salvo que antes se alcance un acuerdo dentro del proceso.



