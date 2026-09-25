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FENASPE cuestiona contratación de seguridad por catálogo electrónico en Petroecuador

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador anunció asambleas generales permanentes en todas las provincias y pidió revisar el mecanismo previsto para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada.

Redacción de Ecuadorinmediato
Petroecuador

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE) cuestionó la decisión de Petroecuador de impulsar procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada mediante catálogo electrónico.


El gremio anunció que trabajadores del sector se instalarán en asambleas generales permanentes en cada provincia para analizar y definir las acciones que adoptarán frente a esta decisión.


FENASPE sostuvo que la seguridad de las instalaciones, operaciones y activos de Petroecuador requiere condiciones técnicas, operativas y laborales acordes con su nivel de riesgo y cuestionó que este servicio sea tratado como una contratación uniforme.


La organización también expresó preocupación por la estabilidad laboral de quienes actualmente prestan servicios de seguridad privada en las instalaciones de Petroecuador.


Finalmente, pidió revisar la decisión, abrir espacios de diálogo con los trabajadores y actores del sector, y garantizar que cualquier mecanismo de contratación preserve la calidad del servicio, la seguridad de las instalaciones y los derechos laborales.


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