Daniel Salcedo afirma que fue enviado a La Cárcel del Encuentro por negarse a incriminar a Aquiles Alvarez

Daniel Salcedo afirmó que su traslado a La Cárcel del Encuentro estaría relacionado con su negativa a incriminar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.





“Como me negué a hablar de Aquiles Alvarez, porque querían que diga algo que no es verdad, entonces me mandaron a El Encuentro”, sostuvo durante una audiencia de apelación.





Salcedo también aseguró que conoce información relacionada con el caso de Fernando Villavicencio y que tiene grabaciones de altos funcionarios del Gobierno. Afirmó que estas circunstancias serían parte de los motivos por los que buscan mantenerlo en silencio y extraditarlo a Estados Unidos.





El procesado cuestionó además los cargos que enfrenta en ese país y señaló que debería revisarse la información entregada a las autoridades estadounidenses.





Salcedo indicó que ha presentado nuevos recursos con el objetivo de comparecer durante varias horas y responder públicamente preguntas sobre distintos casos.



