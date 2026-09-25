Volver a la portada
Actualidad

Daniel Salcedo afirma que fue enviado a La Cárcel del Encuentro por negarse a incriminar a Aquiles Alvarez

El procesado sostuvo que le pidieron decir cosas que, según afirmó, no eran verdad sobre el alcalde de Guayaquil. También aseguró que tiene información sobre otros casos y grabaciones de altos funcionarios del Gobierno.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daniel Salcedo

Daniel Salcedo afirmó que su traslado a La Cárcel del Encuentro estaría relacionado con su negativa a incriminar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.


“Como me negué a hablar de Aquiles Alvarez, porque querían que diga algo que no es verdad, entonces me mandaron a El Encuentro”, sostuvo durante una audiencia de apelación.


Salcedo también aseguró que conoce información relacionada con el caso de Fernando Villavicencio y que tiene grabaciones de altos funcionarios del Gobierno. Afirmó que estas circunstancias serían parte de los motivos por los que buscan mantenerlo en silencio y extraditarlo a Estados Unidos.


El procesado cuestionó además los cargos que enfrenta en ese país y señaló que debería revisarse la información entregada a las autoridades estadounidenses.


Salcedo indicó que ha presentado nuevos recursos con el objetivo de comparecer durante varias horas y responder públicamente preguntas sobre distintos casos.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE Durante la audiencia de apelación a su traslado a la cárcel de El Encuentro, Daniel Salcedo declaró que su reubicación responde a su negativa de incriminar a Aquiles Álvarez con hechos no verídicos y falsedades. Asimismo, afirmó poseer grabaciones de altos funcionarios Show more

Watch on X
Diario Expreso
Diario Expreso
@Expresoec

En una caótica audiencia, Daniel Salcedo afirmó que buscan silenciarlo por no incriminar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Además, se refirió a su extradición a EE. UU. Los detalles 👇 expreso.ec/justicia/danie…

Image
Reply
Read more on X


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Empresa panameña que compró acciones de Galamedios tiene como apoderado al esposo de Mishel ManchenoActualidad
25 sep 2026

Empresa panameña que compró acciones de Galamedios tiene como apoderado al esposo de Mishel Mancheno

Galamedios vendió sus participaciones en La Posta y Radio Centro a Boglia Media S.A., constituida en Panamá. En los registros de esa empresa figura como apoderado especial Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.

Leer más
FENASPE cuestiona contratación de seguridad por catálogo electrónico en PetroecuadorActualidad
25 sep 2026

FENASPE cuestiona contratación de seguridad por catálogo electrónico en Petroecuador

La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador anunció asambleas generales permanentes en todas las provincias y pidió revisar el mecanismo previsto para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada.

Leer más
Ecuador, entre los países más endeudados de América Latina, según BloombergActualidad
25 sep 2026

Ecuador, entre los países más endeudados de América Latina, según Bloomberg

La deuda gubernamental de Ecuador equivalió al 53,8 % del PIB en el segundo trimestre de 2026 y ubicó al país entre los 10 con mayor nivel de endeudamiento de la región.

Leer más