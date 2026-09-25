Empresa panameña que compró acciones de Galamedios tiene como apoderado al esposo de Mishel Mancheno

Galamedios, empresa vinculada al asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi, vendió entre junio y agosto de 2026 sus paquetes accionarios en Levascan, propietaria de La Posta, y Holdingvision, relacionada con Radio Centro, a la sociedad panameña Boglia Media S.A.





La operación se concretó antes de la disolución voluntaria de Galamedios. Boglia Media fue constituida en Panamá en enero de 2026 bajo el nombre de Boglia Resorts S.A. y posteriormente cambió su denominación.





Los registros mercantiles de Panamá muestran que Álvaro Ignacio Guivernau Becker figura como apoderado especial de la compañía. Guivernau es esposo de Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria ejecutiva de Acción Democrática Nacional (ADN).





La documentación societaria señala que Boglia Media adquirió entre junio y agosto los paquetes accionarios de Levascan y Holdingvision. En agosto, Guivernau fue designado como apoderado especial de la firma.





En Ecuador, Guivernau mantiene participación en distintas sociedades como representante legal o accionista, entre ellas Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., Agroindustrias San Esteban C.A., Petromar Esmeraldas S.A., Panauto S.A. y otras compañías.





Galamedios había adquirido previamente participaciones en La Posta y Radio Centro por un valor total de USD 2,6 millones. La empresa fue constituida con un capital de USD 50.000 y tuvo como primer gerente y accionista exclusivo a Luis Alvarado Campi.





La información disponible mantiene sin esclarecer el origen de los recursos utilizados para la compra inicial de los medios y posteriormente transferidos a la sociedad panameña.





Fuente: Expreso