Ecuador, entre los países más endeudados de América Latina, según Bloomberg

Ecuador registró una deuda gubernamental equivalente al 53,8 % de su Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Institute of International Finance (IIF) recogidos por Bloomberg Línea.





El país se ubicó en el décimo puesto de una lista de 14 economías latinoamericanas. Brasil encabezó el registro con 97,3 %, seguido de El Salvador con 85,8 % y Trinidad y Tobago con 83,7 %.





En el caso ecuatoriano, la relación entre deuda y PIB disminuyó 0,6 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025.





El reporte se publica en un contexto de aumento del endeudamiento mundial, que superó los USD 365 billones durante el primer semestre de 2026.





Como contraste, el boletín de deuda pública del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con corte al 30 de junio de 2026, ubicó la deuda pública consolidada del sector público total en aproximadamente USD 59.100 millones





Ecuador se encuentra por debajo de Colombia, Costa Rica y República Dominicana en la relación deuda/PIB, y por encima de México, Chile, Honduras y Perú.