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Ejército investiga denuncia por presunto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayas

La institución informó que el caso involucraría a personal militar encargado de seguridad y control. También presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se inicie una investigación.

Redacción de Ecuadorinmediato
militares

El Ejército Ecuatoriano informó este 21 de septiembre que investiga una denuncia pública por un presunto hecho de abuso sexual ocurrido en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas, en el que estaría involucrado personal militar encargado de funciones de seguridad y control.


La institución señaló que inició acciones internas para recabar y verificar la información relacionada con el caso.


Además, indicó que presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se abra la investigación correspondiente y ofreció colaboración para el esclarecimiento de los hechos.


El pronunciamiento se produce luego de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunciara posibles casos de violencia sexual, tortura y uso injustificado de la fuerza contra mujeres privadas de libertad en Guayaquil.


Fernando Bastías, abogado del CDH, había señalado que recibieron reportes sobre conductas atribuidas a personal militar y anunció acciones ante Fiscalía, Defensoría del Pueblo y procedimientos especiales de Naciones Unidas.


El Ejército aseguró que mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a conductas de personal militar que contravengan la ley.


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