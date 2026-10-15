Fabricantes de alimentos y bebidas advierten que los cortes eléctricos pueden afectar la seguridad y disponibilidad de sus productos
ANFAB pidió cumplir los horarios de desconexión y coordinar con las empresas para proteger procesos como la refrigeración, la pasteurización y la esterilización.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) advirtió que las interrupciones eléctricas prolongadas o sin aviso previo pueden comprometer la seguridad de los productos para el consumo, generar pérdidas y afectar la disponibilidad de alimentos y bebidas en Ecuador.
El gremio expresó preocupación por las medidas de desconexión y sus posibles efectos sobre la continuidad de los procesos productivos. Afirmó que sus afiliados representan más del 80 % de las ventas nacionales del sector y generan más de 85.000 empleos directos.
ANFAB explicó que la cadena de frío, la pasteurización, la esterilización y las líneas de producción continua requieren estabilidad en el suministro eléctrico. Sostuvo que la industria conecta a agricultores, ganaderos, pescadores y proveedores con tiendas, mercados y restaurantes para abastecer a los hogares.
La asociación pidió previsibilidad y cumplimiento de los horarios de desconexión establecidos por las autoridades. Indicó que esta información permite a las empresas planificar sus operaciones y proteger sus procesos y la calidad de sus productos.
También planteó espacios de coordinación permanente entre el sector público y privado para anticipar escenarios, compartir información técnica y reducir las afectaciones a la producción.
El gremio afirmó que sus empresas mantendrán las medidas de uso eficiente de energía que estén a su alcance y reiteró su disposición al diálogo para buscar soluciones que aseguren el suministro eléctrico a largo plazo.