Volver a la portada
Actualidad

Fabricantes de alimentos y bebidas advierten que los cortes eléctricos pueden afectar la seguridad y disponibilidad de sus productos

ANFAB pidió cumplir los horarios de desconexión y coordinar con las empresas para proteger procesos como la refrigeración, la pasteurización y la esterilización.

Redacción de Ecuadorinmediato
Sector industrial de mediano voltaje

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) advirtió que las interrupciones eléctricas prolongadas o sin aviso previo pueden comprometer la seguridad de los productos para el consumo, generar pérdidas y afectar la disponibilidad de alimentos y bebidas en Ecuador.


El gremio expresó preocupación por las medidas de desconexión y sus posibles efectos sobre la continuidad de los procesos productivos. Afirmó que sus afiliados representan más del 80 % de las ventas nacionales del sector y generan más de 85.000 empleos directos.


ANFAB explicó que la cadena de frío, la pasteurización, la esterilización y las líneas de producción continua requieren estabilidad en el suministro eléctrico. Sostuvo que la industria conecta a agricultores, ganaderos, pescadores y proveedores con tiendas, mercados y restaurantes para abastecer a los hogares.


La asociación pidió previsibilidad y cumplimiento de los horarios de desconexión establecidos por las autoridades. Indicó que esta información permite a las empresas planificar sus operaciones y proteger sus procesos y la calidad de sus productos.


También planteó espacios de coordinación permanente entre el sector público y privado para anticipar escenarios, compartir información técnica y reducir las afectaciones a la producción.


El gremio afirmó que sus empresas mantendrán las medidas de uso eficiente de energía que estén a su alcance y reiteró su disposición al diálogo para buscar soluciones que aseguren el suministro eléctrico a largo plazo.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Gobierno pide intervención de la fuerza pública para desconectar a 20 empresas de la red eléctricaActualidad
15 oct 2026

Gobierno pide intervención de la fuerza pública para desconectar a 20 empresas de la red eléctrica

José Julio Neira publicó una lista de clientes de medio voltaje a los que atribuye incumplimientos. La restricción para este segmento se mantiene hasta el viernes 16 de octubre.

Leer más
Frente Nacional Antiminero denuncia destrucción del territorio de Tzawata y amenazas contra viviendasActualidad
15 oct 2026

Frente Nacional Antiminero denuncia destrucción del territorio de Tzawata y amenazas contra viviendas

La organización atribuye los hechos a Terraturismo y pide la intervención de las autoridades ante el ingreso de maquinaria a la comunidad kichwa de Napo.

Leer más
Policía detiene a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en tres provinciasActualidad
15 oct 2026

Policía detiene a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en tres provincias

La Operación Muralla incluyó 14 allanamientos. Las autoridades vinculan a los detenidos con los asesinatos de 11 militares en Alto Punino y tres policías en Joya de los Sachas.

Leer más