Fabricantes de alimentos y bebidas advierten que los cortes eléctricos pueden afectar la seguridad y disponibilidad de sus productos

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) advirtió que las interrupciones eléctricas prolongadas o sin aviso previo pueden comprometer la seguridad de los productos para el consumo, generar pérdidas y afectar la disponibilidad de alimentos y bebidas en Ecuador.





El gremio expresó preocupación por las medidas de desconexión y sus posibles efectos sobre la continuidad de los procesos productivos. Afirmó que sus afiliados representan más del 80 % de las ventas nacionales del sector y generan más de 85.000 empleos directos.





ANFAB explicó que la cadena de frío, la pasteurización, la esterilización y las líneas de producción continua requieren estabilidad en el suministro eléctrico. Sostuvo que la industria conecta a agricultores, ganaderos, pescadores y proveedores con tiendas, mercados y restaurantes para abastecer a los hogares.





La asociación pidió previsibilidad y cumplimiento de los horarios de desconexión establecidos por las autoridades. Indicó que esta información permite a las empresas planificar sus operaciones y proteger sus procesos y la calidad de sus productos.





También planteó espacios de coordinación permanente entre el sector público y privado para anticipar escenarios, compartir información técnica y reducir las afectaciones a la producción.





El gremio afirmó que sus empresas mantendrán las medidas de uso eficiente de energía que estén a su alcance y reiteró su disposición al diálogo para buscar soluciones que aseguren el suministro eléctrico a largo plazo.



