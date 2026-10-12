Extra y Ecopaís bajan a USD 3,175 por galón; diésel queda en USD 3,113

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó que las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel Premium del segmento automotriz tienen nuevos precios desde las 00h00 del 12 de octubre de 2026.





El galón de Extra y Ecopaís pasó de USD 3,212 a USD 3,175, una disminución de USD 0,037, equivalente a 3,7 centavos. El diésel Premium bajó de USD 3,151 a USD 3,113 por galón, una reducción de USD 0,038, equivalente a 3,8 centavos.





Los precios anteriores estuvieron vigentes desde el 12 de septiembre hasta el 11 de octubre. Los nuevos valores se mantendrán hasta el 11 de noviembre de 2026.





La ARCH explicó que el ajuste corresponde a la aplicación de la fórmula del esquema de estabilización de precios establecido mediante el Decreto Ejecutivo 308.





El presidente Daniel Noboa anunció el 7 de octubre una reducción de cuatro centavos por galón para la Extra, Ecopaís y el diésel. Los valores oficiales de la ARCH reflejan las disminuciones detalladas de 3,7 y 3,8 centavos, respectivamente.



