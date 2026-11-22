Un grupo de expertos electorales, académicos y ciudadanos pidió votar nulo en las tres papeletas para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En un pronunciamiento difundido el 21 de noviembre, sostuvieron que esta decisión expresaría el rechazo a las condiciones de la elección y a la falta de información y transparencia sobre las candidaturas.





Los firmantes cuestionaron el diseño del CPCCS y propusieron eliminarlo. Como alternativa, plantearon trasladar sus competencias para designar autoridades de control y otros cargos estatales a la Asamblea Nacional, mediante un procedimiento público, transparente y sujeto a controles.





También cuestionaron la forma en que se contabiliza el voto: afirmaron que cada voto válido puede contarse hasta tres veces, mientras el nulo se registra una sola vez. Por ello, llamaron a escribir “nulo” en las papeletas correspondientes a hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades, incluso si en alguna categoría participa una sola candidatura.





El pronunciamiento sostiene que una votación nula podría llevar a repetir las elecciones y abrir el debate sobre una reforma integral del CPCCS.



